Torre del Greco – Il 18 e 19 ottobre torna Mercatorre agli Ex Molini Meridionali Marzoli.

Torna Mercatorre, la fiera del vintage, dell’artigianato e del riuso più attesa di Torre del Greco, che celebra la sua XX Edizione con un doppio appuntamento imperdibile:

sabato 18 ottobre dalle 17:00 alle 24:00 e domenica 19 ottobre dalle 10:00 alle 22:00.

Due giornate dedicate a celebrare la cultura della creatività, del riuso e della memoria condivisa nell’affascinante area esterna degli Ex Molini Meridionali Marzoli. Curiosi, nostalgici e appassionati potranno esplorare un’ampia selezione di articoli vintage, modernariato, collezionismo, vinili, abbigliamento e arredamento, immersi tra bancarelle, musica e arte. Mercatorre si conferma un evento identitario per la comunità torrese, un luogo d’incontro e scoperta.

A breve, il programma completo delle due giornate.

Mercatorre vi aspetta per un weekend all’insegna della creatività, della condivisione e della bellezza del riuso!