Torre del Greco – Il 17 dicembre Assemblea del Forum dei Giovani

Il Forum dei Giovani di Torre del Greco convoca l’Assemblea Plenaria per mercoledì 17 dicembre alle ore 18:30, presso l’Aula Consiliare del Palazzo Baronale. Un appuntamento che assume un valore centrale nel percorso avviato dall’organismo giovanile, impegnato da quasi due anni nella costruzione di spazi di partecipazione, confronto e crescita rivolti alle nuove generazioni del territorio. L’assemblea, a cui possono prendere parte tutti i cittadini, le istituzioni e le associazioni, rappresenterà un momento di restituzione pubblica del lavoro svolto, attraverso il resoconto delle iniziative realizzate nel corso del 2024 e d 2025 e la presentazione della bozza del nuovo Regolamento Ufficiale del Forum, già consegnata nelle mani dell’amministrazione, frutto di mesi di analisi, confronto interno e dialogo istituzionale con l’assessorato alle politiche giovanili. La revisione del regolamento nasce dalla volontà di garantire al Forum strumenti più chiari, moderni e funzionali, capaci di sostenere un modello di partecipazione più aperto, trasparente e inclusivo. Durante la seduta sarà dato spazio anche alle proposte presentate dai giovani, dalle associazioni e dai cittadini che decideranno di partecipare. L’obiettivo è valorizzare la partecipazione attiva come elemento essenziale per rafforzare la qualità democratica della vita cittadina. L’incontro sarà inoltre un’occasione per riflettere sui nuovi progetti avviati, su quelli in corso di definizione e sulle prospettive per il 2026-27, in continuità con il percorso intrapreso e con la rete di collaborazioni che l’ente di rappresentanza giovanile torrese ha consolidato nell’ultimo anno. La convocazione dell’assemblea arriva al termine di un un anno intenso, segnato da attività culturali, progetti nelle scuole, iniziative artistiche, percorsi di formazione e momenti di dialogo con istituzioni, giovani del territorio e associazioni. Un percorso che ha rafforzato il ruolo del Forum come spazio libero, democratico e aperto a tutti, capace di offrire occasioni concrete di crescita personale e collettiva. «L’assemblea è un momento significativo. È l’occasione per incontrare la città, raccontare ciò che abbiamo costruito e condividere con i giovani le scelte che guideranno il prossimo futuro del Forum dei Giovani. Invitiamo tutti a prendere parte all’incontro, per continuare insieme un percorso che ha come obiettivo la crescita dei giovani e della nostra città. Rinnoviamo l’invito alla partecipazione e alla collaborazione attiva, consapevole che il valore di una comunità si misura anche dalla capacità dei suoi cittadini di esserci, di contribuire e di costruire insieme il proprio futuro» – dichiara l’ufficio di presidenza guidato da Alfredo Izzo, Cristiano Borriello e Ciro Cutolo.