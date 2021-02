Torre del Greco – I locali al piano terra dell’ex Orfanotrofio della SS Trinità assegnati come punto vaccinale territoriale

Approvata questa mattina dalla Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco Giovanni Palomba, la delibera n. 15 del 19.02.2021 con cui il Comune di Torre del Greco ha assegnato – in via provvisoria per la durata di otto mesi – i locali al piano terra dell’ex Orfanotrofio della SS. Trinità all’ASL Na3 Sud per l’attivazione del Punto di Vaccinazione Territoriale, per la città.

Nello specifico, secondo quanto disposto dal corpo della delibera, il Comune dà in concessione i locali con annessa area parcheggio esterna, accessibile da Via Circumvallazione, mentre l’Azienda Sanitaria Locale provvederà agli opportuni interventi di carattere provvisorio e non strutturale, necessari al fine di rendere gli ambienti idonei alla destinazione.

“Torre del Greco è pronta – le parole del Sindaco Palomba – ad iniziare anche la successiva fase di vaccinazione degli ultraottantenni. Dopo l’avvio della campagna vaccinale al personale scolastico docente e non docente presso l’Istituto G. Leopardi, plesso G. Paolo II, l’ASL provvederà ad approntare un opportuno cronoprogramma con i relativi tempi di somministrazione vaccinale in modo che si potrà partire anche con il resto della popolazione, con una postazione facilmente raggiungibile ed efficiente prontamente messa a disposizione della città“.