Torre del Greco- I futuri campioni di Inter, Juventus, Milan e Turris al Liguori

Sabato 25 e domenica 26 maggio il primo trofeo di calcio under 17 “Città di Torre del Greco”

Il futuro del calcio passa da Torre del Greco. E più precisamente dallo stadio Amerigo Liguori, dove nel prossimo fine settimana si sfideranno le rappresentative under 17 dei tre club italiani più blasonati (Inter, Juventus e Milan), che insieme alla Turris daranno vita alla prima edizione del trofeo “Città di Torre del Greco”. Sabato 25 e domenica 26 maggio il pubblico che accorrerà allo stadio comunale di viale Ungheria (con ingresso gratuito) potrà così vedere all’opera alcuni dei giovani talenti che un giorno calcheranno i campi di serie A e vestiranno la maglia della Nazionale. Non è un caso che proprio Juventus, Milan e Inter siano state tra le squadre protagoniste dei rispettivi gironi del loro campionato di categoria.

Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella c’è insomma la volontà di proporre due giorni di bel calcio, volano anche per una promozione turistica del territorio. I sodalizi presenti al torneo, infatti, soggiorneranno a Torre del Greco da venerdì pomeriggio e fino alla partenza prevista per lunedì 27: un modo per permettere ai giovani tesserati e ai loro accompagnatori di visitare alcune delle bellezze della città. Il torneo è stato poi preceduto dalla visita del presidente del Coni Giovanni Malagò, venuto nella zona di viale Europa per conoscere progetti e programmi relativi alla realizzazione degli impianti che comporranno la Cittadella dello Sport.

Restando alla competizione calcistica, già stabilito il calendario delle partite: si parte sabato 25 maggio con la sfida tra i padroni di casa della Turris e l’Inter (calcio d’inizio previsto alle 10.30), mentre la seconda semifinale, quella che vedrà contrapposte Milan e Juventus, è fissata alle 14.30. Le due vincitrici si contenderanno la vittoria del primo trofeo “Città di Torre del Greco” domenica 26 maggio nella finale in programma alle 14.30, mentre la finale per il terzo e quarto posto è programmata sempre domenica alle 10.30.

Tra le partite del sabato e della domenica sono in programma match-esibizione tra rappresentative di società under 12 della provincia di Napoli.