Torre del Greco – I dati del fratello ai Carabinieri per evitare guai: 46enne arrestato

Se ti ritrovi la patente sospesa, qualche punto in meno o una busta verde con la notifica di una violazione al codice della strada non sei necessariamente un’automobilista spericolato. Potresti avere amici o familiari che hanno pensato bene di fornire i tuoi dati anagrafici ai Carabinieri, piuttosto che i loro. Spieghiamo meglio. I militari della sezione radiomobile di Torre del Greco impongono l’alt ad un 46enne. C’è un posto di controllo. I pensieri dell’uomo viaggiano veloci, ha la patente revocata e non vuole finire nei guai. Così, quando i carabinieri gli chiedono i documenti, lui ammette di averli dimenticati. Poi fornisce loro nome, cognome e data di nascita. Non i suoi dati ma quelli del fratello. I carabinieri comprendono il trucco e risalgono facilmente alla sua identità. Il 46enne è stato arrestato per falsa attestazione a pubblico ufficiale ed è ora in attesa di giudizio. Il fratello, e le sue tasche, sono salvi.