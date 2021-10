foto di repertorio

Torre del Greco – Halloween: due giorni di eventi e di attività in via I Traversa Vittorio Veneto

Una due giorni di eventi e di attività in via I Traversa Vittorio Veneto per aspettare e festeggiare insieme ai bambini, la tradizionale festa di Halloween.

L’Associazione “Oltre il Cuore” in partenariato con i commercianti di via I Traversa Vittorio Veneto – Mastro Geppetto e Mastro Burger – ha, infatti, organizzato – con il patrocinio del comune di Torre del Greco – una serie di manifestazioni, in calendario per sabato 30 e domenica 31 ottobre – che prevedono l’allestimento di gonfiabili lungo la strada, con temi e decorazioni proprie della festa più amata dai bimbi, momenti di animazione che prevedono la presenza di artisti di strada, e, sfilate in abiti caratteristici.

Un’idea nata già da tempo dalla volontà degli organizzatori, per voler offrire una simpatica opportunità ai bimbi di vivere, in modo sano e divertente, l’attesa di una delle Feste maggiormente vissute a livello sociale e comunitario, anche in compagnia dei loro genitori.