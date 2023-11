Torre del Greco – Guasto improvviso, rubinetti a secco. Ecco le zone interessate

GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di TORRE DEL GRECO:

CORSO AVEZZANA

CORSO UMBERTO I

CORSO VITTORIO EMANUELE

CUPA MARESCA

PIAZZALE CESARE BATTISTI

TRAVERSA AVEZZANA

TRAVERSA II DI VIA DIEGO COLAMARINO

TRAVERSA II DI VIA INCISORI

VIA ANZIO

VIA CIRCUMVALLAZIONE

VIA DEI CARPENTIERI

VIA DEI NAVIGANTI

VIA DEI PESCATORI DI SPUGNE

VIA DEL CORALLO

VIA DIEGO COLAMARINO

VIA FIORILLO

VIA I MAGGIO

VIA MONSIGNORE FELICE ROMANO

VIA NAPOLI

VIA NUOVA TRECASE

VIA PONZA

VIA PURGATORIO

VIA ROMA

VIA SALVATOR NOTO

VIA SAN GIOVANNI BATTISTA

VIA SEGANTINI

VIA TEATRO

VIA VALLE D’AOSTA

VIALE DEGLI INCISORI

VICO DEL POZZO

VICOLO CIRILLO

VICOLO I DEL POZZO

VICOLO I DIEGO COLAMARINO

VICOLO II DEL POZZO



I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 12:00 di giovedì 30 novembre 2023.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.