GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di TORRE DEL GRECO:
CORSO AVEZZANA
LARGO DELL’ANNUNCIAZIONE
VIA AGOSTINO BRANCACCIO
VIA ANTONIO GRAMSCI
VIA ARMANDO DIAZ
VIA BENGASI
VIA CAPPUCCINI
VIA CAVALLERIZZI
VIA CAVALLO
VIA CEFALONIA
VIA CIRCUMVALLAZIONE
VIA CRISTOFORO COLOMBO
VIA CURTOLI
VIA DEGLI EMIGRANTI
VIA DEI BOZZELLAI
VIA DELLE CONCHIGLIE
VIA DELLE MADREPERLE
VIA DUCA LECCO DE GUEVARA
VIA FIUME DRAGONE
VIA GAETANO DE BOTTIS
VIA GIUSEPPE BENEDUCE
VIA GUGLIELMO MARCONI
VIA IGNAZIO SORRENTINO
VIA MARTIRI D’AFRICA
VIA PEZZENTELLE
VIA PISCOPIA
VIA ROMA
VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI
VIA SANT’ELENA
VIA TIRONCELLI
VIA TRIPOLI
VIA VOLTURNO
VIALE LIBIA
VIALE MADONNA
VICO D’ORLANDO
VICO I ABOLITOMONTE
VICO II ABOLITOMONTE
VICOLO GIARDINO TROTTI
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 13:30 di lunedì 2 febbraio 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
