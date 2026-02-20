GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di TORRE DEL GRECO:
CORSO CAVOUR
CORSO GIUSEPPE GARIBALDI
VIA FONTANA
VIA PRINCIPAL MARINA
VIA UNITA’ ITALIANA
VICO PORTOSALVO
tutte le traverse della zona
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 18:30 di venerdì 20 febbraio 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
YouTube
RSS