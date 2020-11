Torre del Greco – Guasto alla rete idrica in città, rubinetti a secco

GORI comunica che s è verificato un guasto alla rete idrica del comune di Torre del Greco. I tecnici sono al lavoro per la riparazione. Al momento non si conoscono i tempi di ripristino della normale erogazione idrica. La comunicazione sarà aggiornata appena saremo in possesso di ulteriori informazioni.