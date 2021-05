Torre del Greco – Grande successo per il flashmob contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti

Grande il successo e la partecipazione alla giornata di sensibilizzazione contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, organizzata e promossa dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Palomba attraverso l’ Assessorato alla Pubblica istruzione – in collaborazione con tutte le scuole del territorio cittadino.

Nello specifico, gli alunni dei diversi istituti cittadini, di ogni ordine e grado, hanno organizzato nelle adiacenze delle proprie scuole, e, in prossimità dei punti di sversamento illecito dei sacchetti di immondizia, momenti di sensibilizzazione della collettività, attraverso l’esposizione di cartelloni, la distribuzione di volantini e la realizzazione di flash mob che catturassero l’attenzione dei cittadini in strada.

Così, dal centro alla periferia, dal quartiere mare alla zona monte, tutta la città è stata interessata da momenti di riflessione, sviluppati dai ragazzi, e volti ad una sensibilizzazione sulle corrette modalità di conferimento e differenziazione dei rifiuti.

Nei diversi plessi scolastici, sono intervenuti il primo cittadino, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Enrico Pensati, l’assessore all’Igiene Urbana, Cinzia Mirabella, e, il Consigliere delegato, Luigi Mele.

“Una bellissima mattinata – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – quella trascorsa insieme ai ragazzi delle scuole di Torre del Greco impegnati con entusiasmo, allegria e spontaneità in una tematica importantissima che riguarda direttamente il nostro territorio, per il quale hanno saputo offrirci una stupenda lezione di civiltà. Il rispetto ambientale è fondamentale ed è alla base delle linee strategiche di questa Amministrazione. Ringrazio l’Assessore Pensati per aver promosso l’ evento e un personale plauso a tutti i Dirigenti scolastici, al personale docente e agli studenti per il lavoro e le energie profuse a vantaggio della nostra comunità”.