Torre del Greco – Grande successo alla Basilica di Santa Croce per il concerto “E’ Nato” tenuto da Etnica Ditirambo

Grande successo alla Basilica di Santa Croce per il concerto di musiche e canti di religiosità dell’Avvento – “E’ Nato” – tenuto da Etnica Ditirambo. Un lungo e diligente lavoro di ricerca permette al gruppo Etnica Ditirambo una ormai costante e importante presenza nel panorama della musica popolare nazionale. Il gruppo, appartenente alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari, è composto da musicisti da sempre impegnati in un ampio progetto di conoscenza della cultura popolare del Sud Italia. Istinto, allegria, spiritualità e ritmo sono gli ingredienti dei concerti proposti. Infatti, il gruppo rivisita con originalità pagine di tradizione toccando i vari aspetti dell’esperienza umana, dalla sacralità alla storia, dalle consuetudini alla tradizione: un itinerario di suggestioni, di analogie, di evocazioni per esplorare la fonte delle “nostre tradizioni”.

Il racconto-concerto “E’ Nato”, condotto dal gruppo Etnica Ditirambo con l’ausilio di canti e musiche suggestive di grande impatto ed interattività sociale, fa rivivere nelle giornate più belle dell’anno quelle emozioni che inevitabilmente fanno riflettere su quando il Natale era calore e gioia. La gioia di vivere una grande festa con i genitori e parenti tra il presepe ed il suono di una ciaramella. L’ ambizione del concerto, è quella di offrire sul nostro territorio, strumenti idonei per la costruzione di un’ identità, che è poi, il senso di appartenenza ai luoghi ed alla comunità da cui si proviene.

Con la suggestiva voce di Rosy Ascione, la fisarmonica di Luigi Belati, la chitarra di Antonino Di Lecce, i flauti e la ciaramella di Nicola Di Lecce, il basso di Mario Izzo e la voce e le percussioni di Gino Vituperio, sono stati eseguiti i seguenti brani, molto apprezzati dai numerosi spettatori: Duorme Gesù, Nascette li Messia, E passa na stella, Quanno Nascette Ninno, Canto di questua, Serenata, Pastorale, Leggenda del lupino.

La serata rientra negli eventi natalizi voluta dall’Assessorato alla Cultura ed Eventi del Comune di Torre del Greco, in collaborazione con l’associazione Arkenos.