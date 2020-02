Torre del Greco-Gori, 13 febbraio conferenza stampa per i lavori all’impianto depurazione di Foce Sarno

Giovedì 13 febbraio, alle ore 10:30, presso il Complesso Turistico “Torre Bassano” di Torre del Greco, in via Alcide De Gasperi (traversa Bassano n°1), si terrà la Conferenza Stampa per l’avvio dei lavori relativi al “collettamento dei reflui di Torre del Greco all’impianto di depurazione di Foce Sarno”.

Sarà illustrato l’innovativo progetto elaborato da GORI che consentirà il recupero della balneabilità per l’intero litorale della Città del corallo.

Prenderà parte alla Conferenza Stampa il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Confidiamo nella vostra gradita partecipazione.