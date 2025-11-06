Torre del Greco – “GNV assunzioni 2025”, appuntamento presso Stecca – Incubatore del Mare – Ex Molini Meridionali Marzoli

Stecca – Incubatore del Mare ospita martedì 12 novembre, dalle 09:30 alle 16:00, una tappa della campagna nazionale “GNV assunzioni 2025”, organizzata da GNV – Grandi Navi Veloci, compagnia di traghetti del Gruppo MSC, in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e i Centri per l’Impiego (CPI) della Regione Campania.

L’appuntamento di Torre del Greco si svolgerà presso Stecca – Incubatore del Mare – Ex Molini Meridionali Marzoli (Via Calastro 8) e sarà seguito da una seconda giornata di selezioni, mercoledì 13 novembre, presso il Centro per l’Impiego di Salerno (Via Generale Clark 51).

Opportunità di lavoro a bordo per oltre 20 profili professionali

Nel corso delle due giornate, i candidati avranno la possibilità di incontrare i recruiter di GNV, sostenere colloqui conoscitivi e ricevere informazioni sulle opportunità professionali a bordo, con il supporto operativo dei Centri per l’Impiego e di SLI.

La compagnia ricerca personale da inserire nelle sezioni:

HOTEL / RETAIL

DECK & ENGINE

Tra i profili ricercati: magazzinieri, cuochi, pizzaioli, shop attendant, ufficiali di macchina, elettricisti, operai meccanici, marinaio, nostromo e altre figure tecniche e di bordo.

Per i profili Deck & Engine è richiesta esperienza pregressa a bordo.

È necessario presentare:

documento d’identità valido

CV aggiornato

libretto di navigazione

certificazioni STCW

eventuali altri certificati richiesti

Per partecipare è obbligatoria la registrazione al link:

Il ruolo di Stecca – Incubatore del Mare

La tappa di Torre del Greco si inserisce all’interno della strategia di Stecca – Incubatore del Mare, l’hub di innovazione e sviluppo di impresa dell’area vesuviana che promuove percorsi di formazione, orientamento, incubazione e consulenza per giovani, imprese e professionisti.

L’iniziativa conferma l’impegno di Stecca nel supportare la crescita dell’economia del mare, settore storicamente strategico per il territorio. Nel 2024, l’incubatore ha già ospitato un evento analogo in collaborazione con diverse compagnie di navigazione, contribuendo ad avvicinare operatori economici e cittadini alle opportunità professionali nel comparto marittimo.

Grazie al lavoro di animazione territoriale e supporto tecnico ai Comuni, imprese e start-up, l’incubatore promuove la nascita di nuovi servizi e competenze a favore della blue economy, del turismo costiero e delle filiere artigiane legate al mare.

“Siamo lieti di collaborare a questa iniziativa – afferma il team di Stecca – perché rappresenta un’ulteriore occasione per avvicinare i cittadini a professioni strategiche, rafforzare le competenze e favorire nuove forme di occupazione qualificata nell’economia del mare, da sempre parte della storia e dell’identità di Torre del Greco.”

Come candidarsi online

È possibile inviare la propria candidatura anche tramite il sito ufficiale: