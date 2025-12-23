Torre del Greco – Gnocchi e dolci alle persone in difficoltà, ecco l’iniziativa della Consigliera Pomposo

Un’iniziativa per le persone e famiglie in difficoltà. Domani, presso il ristorante Upside Down in Corso Garibaldi a Torre del Greco, verranno distribuiti gnocchi caldi e dolci. Grazie all’impegno della Consigliera Comunale Carmela Pomposo ed al supporto di Giomo la pasta, Pasticceria La Torre e Upside Down ristorante, domani alle 10:00 verrà regalato un gesto alle persone in difficoltà. Proprio la promotrice dell’evento commenta l’iniziativa: “Nella mia esperienza ventennale con le politiche sociali, ho considerato sempre il Natale come un momento in cui aiutare le persone in difficoltà, anche con un piccolo gesto. Aprire le porte a tutti, stare a disposizione di tutti e rendersi utile: il mio ruolo rispecchia questo, rendersi utile per la comunità”