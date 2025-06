Torre del Greco – Gli rubano il motociclo e viene aggredito: fermato 28enne

In data odierna, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Torre del Greco hanno tratto in arresto una persona di anni 28, in quanto gravemente indiziata del reato di lesioni e violenza privata commesso in Torre del Greco il giorno 19 dicembre 2024.

All’arrestato viene contestato di aver minacciato e procurato volontariamente lesioni alla vittima con l’intento di indurla a rimettere una querela proposta per il furto del proprio motociclo.

La vittima, infatti, il precedente 13 novembre aveva denunciato il furto del proprio motociclo Honda SH; tramite un sistema di rilevazione della posizione installato sul motociclo si era risaliti all’abitazione dell’odierno arrestato dove gli agenti del Commissariato di Torre del Greco ponevano in sequestro un paravento che la vittima riconosceva senza dubbio essere del motociclo a lui rubato. Pertanto, l’odierno arrestato veniva denunciato per ricettazione.

Pochi giorni dopo la suddetta vittima denunciava di aver subìto una brutale aggressione ad opera di una persona che pretendeva che egli rimettesse la querela sporta per il furto commesso ai suoi danni. A causa delle lesioni patite a seguito di tale aggressione, la persona offesa era stata costretta a recarsi presso il locale P.O. Maresca, ricevendo una prognosi di 30 gg. s.c..

Le indagini degli agenti del Commissariato di Torre del Greco permettevano di acquisire i dati delle telecamere di sorveglianza cittadina e le dichiarazioni di alcuni testimoni presenti sul posto, consentendo di identificare compiutamente l’aggressore, che coincideva con il soggetto qualche giorno prima denunciato per ricettazione. Al contempo venivano acquisiti ulteriori importanti elementi indiziari che hanno permesso a questa Procura della Repubblica di richiedere ed ottenere il provvedimento restrittivo nei confronti dell’indagato, individuato, con elevata probabilità, quale autore della brutale aggressione.

La persona arrestata, dopo le formalità di rito ed in ottemperanza al dispositivo restrittivo, è stata sottoposta alla misura coercitiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso la propria abitazione.