Torre del Greco – Giro Rosa, dispositivo temporaneo di viabilità. Ecco le zone interessate

In considerazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 09.09.2021 con la quale è stato concesso all’Associazione “ASDC BELARDOSPORT PROMOTION” il patrocinio dell’Ente per il “Giro Ciclistico Nazionale della Campania in Rosa per Donne Elite Professioniste ed Open”, tappa Torre del Greco – Grumo Nevano, in programma domenica 24 Ottobre 2021, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, al fine di adeguare la circolazione nelle aree interessate, ha emesso apposita ordinanza dirigenziale n. 4277 del 21 Ottobre 2021 con cui si istituisce:

• VIA A. DE GASPERI – PARCHEGGIO PALATUCCI: divieto di sosta con rimozione coatta. Divieto di transito veicolare – eccetto veicoli al seguito della gara. Accesso e deflusso consentiti agli autorizzati da via A. de Gasperi , i l giorno 24 Ottobre 2021 dalle ore 07 .00 al le or e 13.00 .

• VIALE CARLO PARLATI: Doppio senso di circolazione veicolare, dalle ore 07.00 alle ore 13.00.

• VIA NAZIONALE – Tratto da via del Santuario sino a Via Prota – divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata – il giorno 24 Ottobre 2021 dalle ore 07.00 alle ore 13.00.

• VIA NAZIONALE – Tratto da Via del Santuario sino a Via Prota – Sospensione temporanea della circolazione al passaggio della gara, il giorno 24 Ottobre 2021 dalle ore 11.50 alle ore 13.00



In considerazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 09.09.2021 con la quale è stato concesso all’Associazione “ASDC BELARDOSPORT PROMOTION” il patrocinio dell’Ente per il “Giro Ciclistico Nazionale della Campania in Rosa per Donne Elite Professioniste ed Open”, in programma sabato 23 Ottobre 2021, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, al fine di adeguare la circolazione nell’area interessata, ha emesso apposita ordinanza dirigenziale n. 4276 del 21 Ottobre 2021 con cui si istituisce: