Torre del Greco – Giovedì sorteggio per 20 operatori ecologici e 5 autisti. Diretta streaming dai Molini Marzoli

Si terrà giovedì, 4 settembre 2025 (ore 10:00) presso il complesso “Molini Marzoli”, il sorteggio pubblico finalizzato all’assunzione di 20 operatori ecologici e 5 autisti nel comune di Torre del Greco.

L’estrazione sarà articolata in due momenti. Si procederà con le candidature degli autisti, per proseguire con gli operatori ecologici. Sarà utilizzata un’urna trasparente da cui estrarre i bussolotti nei quali sono contenuti i nomi dei candidati ammessi. Saranno estratti tutti i bussolotti presenti nell’urna per verificare il regolare andamento del sorteggio.

Al sorteggio sono ammessi 253 candidati per il profilo di operatore ecologico (livello J) e 19 candidati per il profilo di autista (livello 3B), entrambi con contratto di 6 mesi prorogabili.

Per motivi di ordine pubblico, si comunica che la procedura di estrazione relativa al bando “Lavora con noi” per il Comune di Torre del Greco potrà essere seguita esclusivamente in diretta streaming.

La scelta di trasmettere l’estrazione unicamente online risponde alla volontà di garantire la massima trasparenza e di tutelare il regolare svolgimento del procedimento