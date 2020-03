Foto da Wikipedia

Torre del Greco – Giovane torrese in Erasmus bloccato in Portogallo insieme ad altri quattro ragazzi campani

“Buongiorno sono la mamma di De Luca Gennaro partito insieme ad altri ragazzi per il Portogallo, il sindaco e l’assessore di Eboli stanno aiutando per farli tornare io li ringrazio fortemente ma se qualcuno volesse dare un aiuto in più penso sapete come fare io comunque per adesso ringrazio il sindaco e l’assessore e ringrazio di vero cuore la mamma di Francesca una persona stupenda”. E’ l’appello della madre di Gennaro De Luca, il giovane torrese in Portogallo per un Erasmus insieme ad altri quattro ragazzi campani, Alessandro Petitto e Renato Esposito di Caserta, oltre a due ragazze di Eboli, Clara Galdi e Francesca Procida. Gli studenti, in terra lusitana dal 10 febbraio, si sono ritrovati bloccati nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus, e a causa della sospensione dei voli verso l’Italia non sono riusciti a tornare a casa. Dopo diversi tentativi e voli puntualmente revocati si spera che nelle prossime ore la situazione si possa sbloccare, facendo in modo che i giovani possano rientrare a casa e trascorrere la quarantena con i propri cari.