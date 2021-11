Torre del Greco – “Giornata Universale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, Palazzo Baronale si illuminerà d’azzurro

Si illuminerà d’azzurro, da questa sera sino a lunedì 22 Novembre p.v., l’imponente colonnato di Palazzo Baronale.

Un gesto di solidarietà con il quale l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Palomba, esprime la propria partecipazione all’evento celebrativo per la “Giornata Universale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, sabato 20 Novembre, promossa dal CONADI – Consiglio Nazionale Diritti Infanzia ed Adolescenza – insieme a tutti i Comitati CONADI del Mondo.

Così, in contemporanea con migliaia di realtà d’Italia e di altreNazioni, anche Torre del Greco si tingerà dei colori della speranza e della difesa dei diritti di tutti i bambini, illuminando la sede del cuore amministrativo della città.

Massima solidarietà all’iniziativa, anche da parte del mondo della scuola, dell’associazionismo, dalle rappresentanze delle Autorità civili, religiose e militari, e da personalità ed artisti di fama nazionale.

“Siamo qui – le parole del sindaco Palomba – anche in questa occasione, a testimoniare la nostra presenza e ad esprimere la massima solidarietà della nostra città e dei torresi alla causa per l’affermazione e la difesa dei diritti dell’infanzia. Una battaglia di civiltà davanti alla quale non si può arrestare, e alla quale non ci si deve sottrarre, considerato quanto ancora incerti e, a volte, deboli siano le garanzie a tutela dei bambini nel mondo, purtroppo, ancora oggi vittime di recrudescenze e violenze inaudite. Saremo, pertanto, sempre in prima linea a manifestare e ribadire la nostra determinazione ad un riscatto etico e morale nei confronti dei minori di tutta l’umanità”.