Torre del Greco – Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara coinvolti più di 1.100 studenti dell’area costiera vesuviana

Per la celebrazione della Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara la Guardia Costiera di Torre del Greco e del dipendente Ufficio Locale Marittimo di Portici hanno coordinato vari eventi che hanno visto la partecipazione complessiva di circa 1.100 studenti provenienti dagli istituti scolastici dell’area costiera vesuviana.

Oggi e il 25 marzo scorso circa 300 ragazzi hanno effettuato un percorso esperienziale, tra sicurezza della navigazione e tutela ambientale, svoltosi presso la banchina del porto di Portici.

I giovani partecipanti sono stati coinvolti in articolate attività didattiche e pratiche, al fine di sviluppare il concetto di “cittadinanza del mare” e rendere i giovani studenti cittadini “attivi” del mare.

Le attività hanno incluso:

Navigazione e Arte Marinaresca con uscite didattiche nello specchio acqueo prospiciente il porto con unità a vela e laboratori dedicati alle tecniche dei nodi e della cultura marinaresca;

Sicurezza e Primo Soccorso con dimostrazioni pratiche di apertura di zattera di salvataggio e sessioni informative sulle tecniche di Primo Soccorso (BLS), con familiarizzazione alle manovre salvavita (RCP e disostruzione);

Simulazione di operazioni di avvistamento, segnalazione e recupero delle Tartarughe Marine;

Innovazione e Ambiente con dimostrazioni operative mediante l’utilizzo di droni per il recupero di materiali galleggianti e plastiche, in sinergia con i mezzi “spazzamare” dedicati alla bonifica dei rifiuti marini;

Esercitazioni operative con simulazioni di pronto intervento per il contrasto all’inquinamento marino;

Ascolto degli anziani pescatori locali per acquisire le più antiche nozioni dell’arte della pesca.

A completamento delle attività della settimana dedicata alla sicurezza della navigazione, nella giornata di ieri presso il porto di Torre del Greco si è svolta un’importante esercitazione antincendio.

L’operazione ha permesso di testare gli standard operativi per fronteggiare in maniera tempestiva ed efficace eventuali scenari reali, nonché a verificare le modalità di reazione e d’intervento degli Enti istituzionalmente preposti (VV.F. e C.R.I.), alla presenza di circa 100 studenti del comune corallino.

Infine, la manifestazione di oggi rappresenta il culmine di un’intensa attività divulgativa condotta dalla Guardia Costiera di Torre del Greco per tutto il mese di marzo.

Un ciclo di conferenze che ha interessato gli Istituti di Istruzione Secondaria di Primo e Secondo Grado dei comuni di Ercolano, Portici, Torre del Greco e San Giorgio a Cremano, coinvolgendo complessivamente 700 studenti.

Le iniziative di cui sopra sono state rese possibili grazie alla concreta sinergia istituzionale con la Stazione Zoologica Anton Dohrn, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana – Comitati di Portici e Ercolano, la Lega Navale Italiana – Sezione di Portici, il FLAG Miglio d’Oro, il Circolo Nautico di Torre del Greco, la Cooperativa Pescatori Maria Santissima Immacolata, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Portici e l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Torre del Greco.