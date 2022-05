Torre del Greco – Giornata Mondiale contro l’OmoBiTransFobia, il pensiero del sindaco Palomba

“Voglio esprimere un pensiero di solidarietà ed una riflessione per la tutela e la difesa dei diritti umani nella Giornata Mondiale contro il fenomeno dell’OmoBiTransFobia.

La dignità umana non conosce distinzione alcuna nè di identità sessuale, nè di altro fattore, ma è per tutti gli uomini e le donne unica ed inviolabile. È per questo che anche la città di Torre del Greco, da sempre, in prima linea nella difesa dei diritti dell’umanità, e, da sempre avanguardista nella civiltà della sua storia e della sua cultura, riconosce e tutela la legittimità e la pari dignità dei cittadini LGBT”.

Con queste parole, il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba nella Giornata che garantisce i diritti della comunità LGBT.