Torre del Greco – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il messaggio del Sindaco Palomba

Ricordare per non dimenticare. Ricordare per sensibilizzare, soprattutto i giovani, agli importanti temi del rispetto e dell’eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne. Tale deve essere il senso profondo di questa giornata di memoria e di vita, per infondere e rilanciare – a quante donne vittime di violenza – la Speranza della rinascita ad una nuova e rigenerata esistenza. Contrastare questo fenomeno è possibile, attraverso una corretta informazione ed educazione; intervenire è un dovere che compete a tutte le Istituzioni di ogni ordine e grado e a ciascun cittadino nell’ambito della comunità di appartenenza, nella quale vive ed opera.È, per questo, fondamentale rivolgersi alle Scuole dei nostri territori, quali autentici presidi di Legalità, per formare i giovani ai fondamentali principi del rispetto e della tolleranza di genere. Le cronache di stampa, purtroppo, sono piene di episodi di femminicidio: in Italia, solo per quest’anno, ne sono stati censiti 104, mentre tantissimi altri casi di violenza sono perpetrati, quasi quotidianamente, sulle donne della nostra società, continuamente mortificate nella propria dignità umana. C’è, dunque, bisogno di un impegno concreto. È quanto ci richiedono I nostri territori, la nostra gente e le nostre donne, quelle stesse alle quali abbiamo il dovere etico e morale di dare risposte”.

Con queste parole il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, in occasione della “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne”​ .