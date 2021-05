Torre del Greco – Giornata Internazionale della Croce Rossa: Palazzo Baronale si tinge di rosso

In occasione della Giornata Internazionale della Croce Rossa, sabato 8 maggio u.s., il colonnato della sede istituzionale della città, è stato illuminato del colore rosso, mentre al balcone sovrastante il superbo portone d’ingresso, in piperno lavico, è stata apposta la bandiera dell’organizzazione umanitaria più grande al mondo.

Così, anche l’Amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Giovanni Palomba, ha inteso aderire all’annuale anniversario costitutivo della Croce Rossa che cade nel giorno della nascita del suo fondatore, Henry Dunant.

“Non potevamo esimerci – le parole del primo cittadino – dal mostrare la nostra solidarietà e vicinanza istituzionale ad una realtà nazionale ed internazionale importantissima la cui sezione locale, anche sul nostro territorio, annovera un nutrito numero di iscritti. Ai volontari tutti, al Presidente e all’intera struttura organizzativa mondiale, il mio personale plauso per il lavoro che, con abnegazione e spirito di totale servizio, svolgono quotidianamente a beneficio delle nostre realtà, soprattutto, in questo particolare tempo di pandemia”.

Nella serata di ieri, inoltre, il sindaco di Torre del Greco è intervenuto alla solenne celebrazione – tenutasi ad Ercolano e presieduta dal vescovo ausiliare di Napoli, Mons. Gennaro Acampa – in onore della giornata internazionale della Croce Rossa.