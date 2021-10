Torre del Greco – Giornata della Consapevolezza Pans-Panda”, domani Palazzo Baronale si tingerà di verde

Palazzo Baronale si tingerà di verde. Il colonnato dello storico edificio, sede dell’Amministrazione comunale cittadina, sabato 09 Ottobre, rifulgerà del colore della speranza.

In questo modo, anche la città di Torre del Greco, aderisce alla “Giornata della Consapevolezza Pans-Panda”, le due sindromi, oggi, diagnosticate come encefaliti post infettive dei gangli basali del cervello (BGE), causate da infezioni batteriche virali o altro. Si tratta di una malattia che colpisce maggiormente i bambini in età pediatrica, con sintomi neuro psichiatrici anche invalidanti.

Così, il “Comitato Italiano Genitori Pans-Panda” ha organizzato, per il 09 Ottobre, un’ intera giornata di sensibilizzazione alla delicata tematica, coinvolgendo numerosissime città e capoluoghi d’Italia, unendoli –in modo ideale –nella comune battaglia contro un male insidioso i cui sintomi, spesso, sono confusi e scambiati come semplici comportamenti legati all’età. Per questo, in ogni realtà territoriale, saranno illuminati di verde i monumenti più significativi, quale simbolo di speranza per le tante famiglie che vivono questa complessa vicenda.

Per il programma completo delle iniziative, è possibile consultare il sito: www.pandasbge.it/eventi

“Anche in questo caso – le parole del sindaco, Giovanni Palomba– la città di Torre del Greco non verrà meno nella profonda battaglia di solidarietà umana. Le malattie, e lo abbiamo ampiamente sperimentato durante l’emergenza pandemica da COVID-19, rappresentano realmente il male più oscuro di ogni società. È, pertanto, necessaria la più ampia informazione e la piùefficiente comunicazione, perché la tempestività degli interventi e la cultura della prevenzione, in tantissimi casi riescono a salvare migliaia di vite umane. Noi, ci siamo; Torre del Greco, c’è”.