Torre del Greco – “Giornata Mondiale dell’autismo”: se n’è discusso al centro Airone Blu in via Montedoro

In occasione della “GIORNATA MONDIALE DELL’ AUTISMO”, oggi 2 aprile presso il Centro Aziendale per l’Autismo AIRONE BLU – ASL NA 3 SUD sito in via Montedoro di Torre del Greco, si è tenuto un OPEN DAY alla presenza di vari esponenti sanitari ed esperti nel settore tra i quali: ing. Gennaro Sosto direttore generale; dott. Gaetano D’Onofrio direttore sanitario; dott. Guido Corbisiero dirigente Asl ; dott. Stefano Principe dirigente del centro; la Consigliera Regionale Loredana Raia e l’amico dott. Gianluca Belfiore .

Un incontro nel quale è stata affrontata la tematica AUTISMO che non rappresenta più una problematica fantasma.

Sono stata felice di aver presenziato n.q. di rappresentante legale dell’associazione “LA LIBELLULA” al dibattito, con interventi che mi hanno permesso di confrontarmi con le figure sopra menzionate con le quali è stato concordato un maggior coinvolgimento ed una sinergia costruttiva e continuativa.

Ritengo opportuno ricordare che questa mia partecipazione, come forma associativa, rappresenta un percorso già iniziato diverso tempo fa con il precedente Direttore Generale dott.ssa Antonietta Costantini quando ancora era in itinere il progetto del Centro e fu quello il primo tavolo di concertazione a riguardo.

Mi ritengo onorata di aver potuto rappresentare la mia realtà associativa ma devo nel contempo, purtroppo, prendere atto che sono pochi i cittadini a conoscere la realtà, le potenzialità, il funzionamento e le figure professionali che danno lustro alla struttura interessata, recensite e confermate in più occasioni dalle famiglie degli utenti.

Maria Orlando