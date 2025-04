Torre del Greco – Gianluigi Ascione confermato presidente del Circolo Nautico

Sarà Gianluigi Ascione a guidare il Circolo Nautico di Torre del Greco per i prossimi due anni. È quanto stabilito nel corso delle elezioni per il rinnovo delle cariche del club svoltesi ieri, domenica 6 aprile, nella sede di via Spiaggia del Porto, nella zona del molo di levante dello scalo marittimo torrese. Una conferma sulla carta scontata, visto che Ascione era l’unico candidato alla presidenza del sodalizio che si presentava nel corso della tornata elettorale del circolo, ma che è anche il segno dell’attenzione e della stima che il presidente ha saputo raccogliere nei precedenti due mandati: “Ringrazio ancora una volta della fiducia accordatami – le sue parole all’atto della proclamazione – e sono pronto da subito a tuffarmi nel lavoro che ci attende per i prossimi due anni. Un lavoro che sarà concentrato in particolare nel provare a rinverdire i risultati sportivi, sia in termini organizzativi sia dal punto di vista delle soddisfazioni raccolte dai nostri tesserati. La vela continua a darci grosse gratificazioni e l’aver ospitato lo scorso anno un importante e partecipato campionato italiano è il sintomo della considerazione che la federazione ha nei confronti del Circolo Nautico Torre del Greco. Da qualche mese, poi, si è aggiunta anche la pratica del canottaggio, che ha immediatamente catturato l’attenzione di tanti appassionati, giovani e meno giovani. Il circolo, come tutti sanno, non è solo sport ma rappresenta un punto di riferimento per la vita sociale e culturale della città. Anche sotto questo aspetto, contiamo di confermare la nostra posizione ed anzi aprirci sempre più alle iniziative che riguarderanno Torre del Greco”.

Nel corso della tornata elettorale di ieri, si è di fatto composto anche il nuovo consiglio del circolo che affiancherà il presidente Ascione nel biennio 2025-2027. Questi i nomi degli eletti in ordine di preferenze: Antonio D’Antonio, Anna Martorano, Mattia Mazza, Francesco Fucino, Ciro Bruno Boccia, Sergio Giusti, Vincenzo Terrone, Giuseppe Perasole, Vincenzo Formisano e Ciro Miele. “A tutti i componenti del nuovo consiglio del Circolo Nautico Torre del Greco – conclude Gianluigi Ascione – vanno i miei più sinceri complimenti e l’augurio di un proficuo lavoro, finalizzato al solo ed esclusivo interesse del nostro sodalizio”. In tutto alle urne allestite nei saloni del club si sono recati 142 votanti: all’atto della conta delle preferenze, due schede sono risultate nulle mentre tutte le altre sono stati utili per decretare il nuovo presidente ed il relativo consiglio.