Torre del Greco – Gatti morti, ordinanza per la zona di via Lamaria: “C’è il rischio che possono essere presenti altre esche avvelenate”

C’è il rischio che nella zona di via Lamaria possano essere presenti altre esche o bocconi avvelenati: il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, firma una specifica ordinanza attraverso la quale si impongono misure più stringenti per i proprietari di animali di affezione.

È il senso del provvedimento redatto ieri, lunedì 17 marzo, e che fa seguito alla comunicazioni giunte dall’istituto zooprofillatico sperimentale del Mezzogiorno circa “sospetti avvelenamenti dolosi degli animali”.

Da queste. È stata ravvisata “la necessità di impedire il proliferare del fenomeno dell’uccisione di animali, per ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell’ambiente”. Per tali ragioni, il primo cittadino ha imposto che nella zona di via Lamaria “siano rispettate pedissequamente le norme già in vigore relative all’obbligo di tenere i cani al guinzaglio, suggerendo che siano muniti anche di museruola, al fine di evitare l’ingestione casuale di bocconi; che ai cani e ai gatti sia impedito di uscire liberamente dalle abitazioni e di vagare nel territorio; chiunque rinvenga un animale morto o materiale che si sospetti possa essere un veicolo di sostanze tossiche o nocive (compresi vetri, plastiche, metalli o materiali esplodenti) eviti il contatto diretto e segnali il ritrovamento al corpo di polizia locale; che il comando di polizia municipale avvii una indagine ed inoltre predisponga apposita cartellonistica nella quale indicare la sospetta presenza nell’area di esche, bocconi o mangimi avvelenati nella zona di via Lamaria; al servizio igiene urbana di provvedere all’organizzazione della bonifica sanitaria dei luoghi interessati”.

Sempre il sindaco informa che l’ordinanza avrà efficacia per 120 giorni.