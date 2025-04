Torre del Greco – Furti in abitazione: arrestato 42enne

In data 10.4.2025, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Torre del Greco hanno tratto in arresto una persona di 42 anni residente a Napoli quartiere Pianura, in quanto gravemente indiziata del reato di furto in abitazione commesso in concorso con altro soggetto, anch’egli residente a Napoli, di anni 27 e al momento denunciato in stato di libertà, per furti perpetrati in due abitazioni di Torre del Greco il giorno 15 gennaio 2024.

Le indagini effettuate dalla Squadra Investigativa del Commissariato di Polizia e coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, erano state immediatamente avviate a seguito della denuncia di due cittadini che lamentavano il furto subito nelle loro abitazioni, in occasione del quale i malfattori si erano impossessati rispettivamente della somma in contanti di 10.000 euro ed alcuni monili in oro del valore di circa 7000 euro, in un’abitazione, e della somma di 1500 euro in contanti ed alcuni accendini in oro, nell’altra.

Avviata l’attività investigativa, gli agenti, grazie ai video delle telecamere cittadine, individuavano i veicoli con i quali i rei si erano portati in Torre del Greco, ricostruendo minuziosamente il percorso effettuato dagli stessi e acquisendo ampia documentazione fotografica dei luoghi ove costoro sostavano, coincidenti con le zone ove erano stati perpetrati i furti. Ulteriori accertamenti sui veicoli ed a carico dei rispettivi intestatari consentivano di individuare con ragionevole certezza i responsabili dei furti e di indirizzare le indagini nei confronti degli odierni indagati, che risultavano essere già noti alle FF.OO. per questa tipologia di reati. Ulteriori indagini venivano esperite sui telefonini in loro possesso, sequestrati dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli in occasione del loro arresto in flagranza per un furto commesso nel mese di marzo 2024. Dall’analisi dei tabulati, infatti, emergeva chiaramente che nella giornata dei furti avvenuti a Torre del Greco il 15.01.2024, i telefoni agganciavano le celle del comune di Torre del Greco in orari e in zone compatibili con gli orari e i luoghi della commissione dei reati.

La persona arrestata, dopo le formalità di rito ed in ottemperanza al dispositivo restrittivo, è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.