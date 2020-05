Torre del Greco – Frulio verso la nomina di Presidente del Consiglio, salutano Borriello e Ventimiglia, in giunta entra Civelli

Rimpasto in giunta e scelta del nuovo Presidente del Consiglio Comunale. Giovanni Palomba, dopo una serie di colloqui con i vari membri della maggioranza, pare essere riuscito a trovare una quadra.

Sarà l’avvocato Gaetano Frulio, esponente della Lista “Ci Vuole Coraggio” e sostenuto dalla consigliera Luisa Liguoro, il nuovo presidente assise comunale.

Due invece gli esclusi dall’attuale squadra di governo: ai saluti finali il Vice Sindaco Michele Borriello e l’Assessore Ventimiglia. Tra le new entry, certo del posto Luigi Civelli, primo non eletto nella lista Movimento Popolare Torrese, che subentrerà a Borriello, ma con deleghe ancora da definire. Alla coppia Iolanda Mennella- Carmine Gentile, invece, il compito di completare l’esecutivo, con una donna che andrà a sostituire Ventimiglia, per il rispetto delle quote rosa . Vengono confermati gli assessori Ciavolino, Refuto, Granata, Arvonio e Pensati. Da decidere chi ricoprirà la figura di vicesindaco.

Il tutto dovrebbe decorrere dal prossimo 10 Giugno.