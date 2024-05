Torre del Greco – Forum dei giovani: Workshop Elezioni Europee e Passeggiata Lavica

Il Forum dei Giovani della Città di Torre del Greco continua la sua attività di sensibilizzazione, nei confronti della cittadinanza attiva, in vista della prossima tornata elettorale europea. L’organo di rappresentanza giovanile organizza un workshop sulle elezioni europee per la giornata di sabato 1 giugno dalle ore 16 alle ore 19:30. L’incontro si terrà nell’Aula Consiliare di Palazzo Baronale, con un secondo momento, dedicato ai lavori di gruppo, nella sede del Forum dei Giovani di Torre del Greco. Il seminario, organizzato in collaborazione con le associazioni Futura Torre, Europiamo ed Espera, toccherà diverse tematiche, analizzando il rapporto tra i giovani del territorio e l’Europa. I progetti dei fondi di coesione e PNRR a Torre del Greco saranno al centro del dibattito con Raffaele Articolo e Francesco Ripa, fondatori dell’associazione Futura Torre. Maria Clara Esposito, presidente di Espera, illustrerà le opportunità relative ai fondi Erasmus +. Maria Pia Napoletano di Europeiamo, affronterà il tema delle politiche giovanili, dall’Europa alla Campania. Prevista la presenza delle istituzioni locali. “Occasioni come queste aiutano i giovani a comprendere l’impatto dell’Unione europea sui nostri territori e sugli aspetti quotidiani della nostra vita” – sottolinea Giuseppe Palomba, consigliere del Forum dei Giovani e coordinatore del progetto. L’ente sarà inoltre impegnato nella giornata di domenica 2 giugno con la “Passeggiata Lavica”, organizzata in collaborazione con l’Associazione Eco Culturale. Immersi nella macchia mediterranea, all’ombra del Vesuvio, i partecipanti ripercorreranno il tragitto lavico dell’eruzione del 1944, alla riscoperta delle bellezze naturali e paesaggistiche del Parco Nazionale del Vesuvio. Appuntamento alle ore 16:30 di domenica 2 giugno, all’ingresso del sentiero numero nove. Al termine della passeggiata è previsto un aperitivo “sostenibile”, con vista sul Golfo, al costo di 7 euro. “Sarà un’opportunità per scoprire le meraviglie naturali e godersi un’esperienza educativa e immersiva. Invito tutti a unirsi a noi per un pomeriggio primaverile che si concluderà con un calice di vino con vista, al tramonto, sul Golfo di Napoli” – dichiara la coordinatrice dell’iniziativa e consigliera del Forum Daniela Tatè. Due impegni l’importante lavoro portato avanti dall’ente di rappresentanza giovanile torrese: “Le due iniziative ci vedono impegnati su più fronti. Il primo è sensibilizzare i giovani sull’importanza del voto, in generale e alle europee. Il secondo è favorire la scoperta dei tesori paesaggistici del nostro territorio” – afferma l’ufficio di presidenza del Forum dei Giovani.