Torre del Greco – Forum dei Giovani: successo per l’Incontro con le stelle della creatività

Il talento, la passione e la forza espressiva dei giovani sono stati i grandi protagonisti dell’Incontro con le stelle della creatività, tenutosi sabato 26 aprile 2025 presso l’Aula Consiliare di Palazzo Baronale a Torre del Greco. L’iniziativa, organizzata dal Forum dei Giovani di Torre del Greco nell’ambito del progetto “Futuro in TrasFormazione” in collaborazione con il Forum Regionale dei Giovani della Campania e con il patrocinio del Comune di Torre del Greco, ha rappresentato un momento unico di confronto e ispirazione, in attesa dell’edizione 2025 del Comicon di Napoli. Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali del presidente del Forum dei Giovani Alfredo Izzo e dell’Assessore alle Politiche Giovanili Anna Fiore, che ha sottolineato: «Interessante incontro promosso dal Forum dei giovani all’insegna della creatività. È stato bello confrontarsi su come una passione che interessa tanti giovani possa trasformarsi anche in una professione stimata a livello nazionale ed internazionale. I fumetti sono ormai una forma di narrazione ben conosciuta e strutturata, a cui occorre dare sostegno, che interessa un pubblico vasto come dimostra il Comicon con il gran numero di persone che attrae da anni. Alle ragazze ed ai ragazzi dico di coltivare le proprie passioni e di praticarle, di non lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà che si incontrano lungo la strada. Con lo studio, il duro lavoro, costanza e passione si può realizzare un sogno e raccontare storie che possono cambiare la vita di tante e tanti». A moderare l’incontro, stimolando una conversazione viva e partecipata tra pubblico e relatori, il Vicepresidente del Forum dei Giovani Cristiano Borriello, che ha commentato: «Sono davvero felice e onorato di aver moderato questo bellissimo incontro, che ha visto protagonisti alcuni tra i più talentuosi fumettisti e illustratori del nostro paese. È stato emozionante vedere la creatività prendere forma davanti ai nostri occhi, ed è grazie a incontri come questo che possiamo continuare a credere e investire nel talento e nella passione dei giovani». Gli interventi dei relatori hanno regalato al pubblico una panoramica ricca e coinvolgente sulle professioni creative: Vincenzo Puglia, Luigi Formisano, Andrea Chella, Ivano Granato e Domenico Gaudino hanno raccontato i loro percorsi artistici, soffermandosi sulle sfide, le ispirazioni e le opportunità del mestiere di fumettista e illustratore. «È stato per tutti noi un momento di confronto autentico e vivace, durante il quale, insieme al pubblico, abbiamo avuto l’opportunità di riflettere e dialogare sul ruolo delle professioni creative nel panorama italiano. Un evento formativo e ispirante, capace di valorizzare il significato culturale e sociale della creatività in tutte le sue forme» – spiegano, congiuntamente, gli ospiti. Il Forum dei Giovani di Torre del Greco esprime grande soddisfazione per l’esito dell’incontro, che ha visto una partecipazione attenta e numerosa da parte di appassionati di fumetti e giovani aspiranti artisti. Un successo che conferma quanto sia importante offrire spazi di ascolto, espressione e crescita alle nuove generazioni. Il progetto “Futuro in TrasFormazione” proseguirà nei prossimi mesi con nuove iniziative dedicate alla formazione, alla cultura e alla cittadinanza attiva. «La creatività è una forza trasformativa potentissima. Sabato abbiamo voluto dimostrare che, dando spazio e voce ai talenti, possiamo costruire ponti tra formazione, cultura e futuro professionale» – concludono il presidente del Forum Alfredo Izzo e il segretario Ciro Cutolo