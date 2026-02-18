Torre del Greco – Forum dei Giovani: proiezione del documentario Raving Iran di Susanne Regina Meures

Il Forum dei Giovani di Torre del Greco è lieto di annunciare un evento culturale di approfondimento dedicato alla condizione dei giovani in Iran, attraverso la proiezione del documentario Raving Iran di Susanne Regina Meures. L’iniziativa, a ingresso gratuito con prenotazione online, si terrà stasera 18 febbraio 2026 presso la Sala Conferenze della Santissima Trinità, con inizio alle ore 19:30 e conclusione prevista per le 21:30. Raving Iran racconta la storia di giovani artisti iraniani alle prese con la censura e la repressione, esplorando il ruolo della musica e della creatività come strumenti di espressione, identità e resistenza. Alla proiezione seguirà un dibattito con Shervin Haravi, attivista per i diritti umani, che offrirà un quadro approfondito della situazione socio-politica del Paese e risponderà alle domande del pubblico, con particolare attenzione al ruolo dei giovani nei movimenti di protesta e nelle rivendicazioni di libertà e diritti civili. L’evento nasce anche come segno di solidarietà verso le migliaia di giovani iraniani che, negli ultimi mesi, stanno manifestando contro la repressione del regime teocratico, rivendicando libertà fondamentali, diritti civili e una reale partecipazione democratica alla vita del proprio Paese. «Per noi è fondamentale dare voce ai giovani e sensibilizzare la comunità sui diritti e sulle libertà negate in molte parti del mondo, come nel caso dell’Iran. Vogliamo creare un’occasione di riflessione e confronto che parta dalla cultura e dall’informazione e che rafforzi la consapevolezza dei giovani del nostro territorio. Un sentito ringraziamento va alla casa di distribuzione Rise and Shine World Sales e al produttore Christian Frei per la gentile concessione dei diritti di proiezione del documentario Raving Iran, che ha reso possibile la realizzazione di questa iniziativa culturale e di sensibilizzazione» – dichiarano i coordinatori dell’evento. «Si tratta di un’occasione importante per la nostra comunità per approfondire temi di rilevanza internazionale che coinvolgono in particolare le nuove generazioni e per promuovere un dibattito civile e consapevole tra i giovani del territorio» – sottolinea l’ufficio di presidenza del Forum guidato da Alfredo Izzo, Cristiano Borriello e Ciro Cutolo. La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti. Per prendere parte all’evento è necessario registrarsi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/1982624429038?aff=oddtdtcreator