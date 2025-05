Torre del Greco – Forum dei Giovani: l’11 maggio attività di pulizia e manutenzione delle scale della Villa comunale Ciaravolo

Domenica 11 maggio 2025, a partire dalle ore 8:30, le scale della Villa comunale Ciaravolo di Torre del Greco, punto di collegamento tra il Piazzale Cesare Battisti e Corso Vittorio Emanuele, saranno oggetto di un intervento di riqualificazione urbana promosso dall’Associazione Eco Culturale (AEC), con il patrocinio del Forum dei Giovani di Torre del Greco. L’iniziativa, dal titolo “Riqualificazione Urbana 2.0”, si inserisce nel solco delle attività civiche che negli ultimi mesi stanno coinvolgendo un numero crescente di giovani torresi nella cura degli spazi pubblici. L’obiettivo è restituire decoro, pulizia e attenzione a luoghi vissuti quotidianamente, ma troppo spesso lasciati nell’incuria. L’intervento dell’11 maggio prevede un’attività collettiva di pulizia e manutenzione delle scale, accompagnata da un’azione di sensibilizzazione sui temi dell’ambiente urbano, della partecipazione civica e della responsabilità condivisa. Saranno coinvolti volontari, cittadini, attivisti e istituzioni uniti dal desiderio di migliorare la propria città partendo dal basso. A essere protagonisti dell’iniziativa saranno soprattutto i giovani, chiamati a riscoprire il valore dell’impegno civico e a dare il proprio contributo per una Torre del Greco più bella, vivibile e rispettata. «L’evento di domenica sarà l’ennesimo tassello di un grande progetto che stiamo portando avanti da più di un anno e che mira a ridare vivibilità e bellezza ad una zona ormai abbandonata e dimenticata, le scale della villa. Riqualificheremo le due terrazzine adiacenti alle scale della villa, oltre a ridare colore e manutenzione al campetto. L’evento è stato finanziato dal comune di Torre del Greco attraverso il progetto “legalità è… cura della città” e grazie al quale anche attraverso i banchi di scuola le giovani leve hanno potuto imparare l’importanza dell’educazione ambientale e della cura degli spazi urbani» – spiega Michele Intoccia, presidente dell’Associazione Eco Culturale. L’evento sarà anche occasione per rafforzare la collaborazione tra associazioni del territorio, istituzioni locali e organismi di rappresentanza giovanile. Il Forum dei Giovani conferma con questo patrocinio il proprio impegno concreto per il territorio, sostenendo progetti in grado di generare impatto reale e consapevolezza collettiva. L’attività dell’11 maggio sarà inoltre un esempio tangibile di come la cittadinanza attiva possa trasformare gli spazi, rendendo protagoniste le nuove generazioni. «Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa che pone al centro il senso civico e l’amore per la propria città. Crediamo fermamente che la rigenerazione urbana non parta solo dai grandi interventi infrastrutturali, ma soprattutto dai piccoli gesti quotidiani, capaci di restituire bellezza e dignità agli spazi comuni. La partecipazione dei giovani a questo tipo di attività rappresenta una forma concreta di cittadinanza attiva e una testimonianza di come la nostra generazione voglia essere parte della soluzione, non del problema. Ringraziamo l’Associazione Eco Culturale per la proposta e invitiamo tutti i cittadini a unirsi a noi l’11 maggio per fare, insieme, un altro passo verso una Torre del Greco più pulita, curata e consapevole» – conclude l’ufficio di presidenza del Forum dei Giovani di Torre del Greco.