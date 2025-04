Torre del Greco – Forum dei Giovani: il 27 aprile iniziativa di pulizia ambientale in Litoranea

Un nuovo appuntamento all’insegna dell’impegno ambientale attende la cittadinanza di Torre del Greco domenica 27 aprile 2025. In occasione della Giornata della Terra, il Forum dei Giovani di Torre del Greco parteciperà a una significativa iniziativa di pulizia ambientale, promossa da Plastic Free, in programma alle ore 10:00 presso la spiaggia libera di Via Litoranea 16, proprio di fronte al Bar Caffè Scala. L’evento, patrocinato anche dal Comune di Torre del Greco e organizzato in collaborazione con numerosi enti e associazioni del territorio, si inserisce all’interno di un percorso ben avviato dal Forum dei Giovani, che da tempo promuove azioni concrete a tutela dell’ambiente e della vivibilità urbana. Tra le realtà coinvolte, figurano anche l’Associazione Eco Culturale e Primaurora, con le quali il Forum ha siglato accordi di collaborazione che hanno già dato vita, nei mesi scorsi, a diverse attività di sensibilizzazione e interventi sul territorio. L’iniziativa del 27 aprile, realizzata insieme a Plastic Free, si configura dunque come una naturale prosecuzione di questo impegno. Il coinvolgimento dei più giovani, in particolare, è uno dei principali obiettivi dell’ente di rappresentanza giovanile, che intende promuovere una cittadinanza consapevole, responsabile e attenta anche grazie a iniziative come il workshop del 26 marzo sull’acqua come risorsa fondamentale, organizzato dal Forum nell’ambito del progetto “Futuro in TrasFormazione”. Durante la giornata, i volontari saranno dunque impegnati nella raccolta di rifiuti abbandonati lungo la costa, con l’obiettivo non solo di restituire decoro a un’area naturale molto frequentata, ma anche di lanciare un forte messaggio di responsabilità ecologica. La partecipazione è aperta a tutti: per aderire, è possibile inquadrare il QR code presente sulla locandina ufficiale o iscriversi direttamente tramite il sito plasticfreeonlus.it. «Sono felice ed emozionata per questo nuovo appuntamento Plastic Free a Torre del Greco, che si terrà proprio in occasione della Giornata della Terra: un momento simbolico e potente per riflettere e agire insieme. È davvero bello vedere la nostra comunità unita per prendersi cura del proprio territorio. Vi invito a partecipare: ogni gesto conta, ogni mano può fare la differenza» – sottolinea la consigliera del Forum Daniela Tatè. Il progetto è sostenuto anche da altre importanti realtà del territorio e partner nazionali, tra cui Corals Waves e la Consulta Ambientale, oltre alla Croce Rossa Italiana, e a diverse associazioni locali. «Questa iniziativa rappresenta per noi un ulteriore passo nel cammino di costruzione di una comunità più sensibile e attenta al bene comune. Da tempo lavoriamo per dare ai giovani di Torre del Greco occasioni concrete di protagonismo e responsabilità. Collaborare con Plastic Free, insieme alle associazioni del territorio come Eco Culturale e Primaurora, significa mettere in rete energie, idee e valori condivisi» – spiega l’ufficio di presidenza del Forum.