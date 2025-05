Torre del Greco – Forum dei Giovani: il 26 maggio torna il World Café

Il World Café è pronto a tornare a Torre del Greco con un nuovo appuntamento: lunedì 26 maggio, alle ore 18:30 presso Palazzo Baronale, il Forum dei Giovani e l’associazione Ianua Australis organizzeranno una serata interculturale pensata come spazio orizzontale di incontro tra mondi diversi. L’evento rientra nel più ampio progetto europeo promosso dal Forum per favorire l’internazionalizzazione dei percorsi giovanili e nasce da una collaborazione avviata con giovani volontari del Corpo Europeo di Solidarietà, provenienti da Spagna, Germania, Francia e Italia, grazie alla collaborazione con l’associazione Ianua Australis. L’appuntamento di lunedì punta i riflettori sulla convivenza tra culture e la scoperta di tradizioni diverse all’insegna del divertimento e della condivisione. Un’occasione unica, aperta a tutta la cittadinanza, per conoscere qualcosa di più sulle tradizioni e, in particolare, sui sapori dei Paesi di provenienza dei volontari del Corpo Europeo di Solidarietà.

Il format è semplice quanto rivoluzionario: tavoli di confronto, facilitatori multilingue, una serie di domande aperte su temi diversi. Giovani di diverse età e provenienze si scambiano idee, esperienze e visioni, in italiano e in inglese. A fine serata, uno scambio di pietanze contribuirà a rafforzare il senso di comunità. «Sarà una serata all’insegna dell’incontro e condivisione tra culture diverse, in cui ci saranno attività e momenti di svago alla portata di tutti. Seguendo in prima persona l’organizzazione dell’evento, percepisco tantissimo fermento da parte dei volontari. Personalmente non vedo l’ora sia lunedì e sono anche un po’ triste dato che sarà uno degli ultimi incontri con questo gruppo di volontari» – spiega Elio Scognamiglio, membro di Ianua Australis. Sulla stessa linea Giuseppe Palomba, consigliere del Forum dei Giovani e coordinatore del progetto: «Con questa edizione speciale del World Café, giungiamo quasi alla conclusione di questo progetto. Abbiamo deciso di dedicare il prossimo appuntamento alla intercultural evening, un’occasione per condividere le tradizioni culturali e culinarie dei Paesi rappresentati dai volontari europei e per far vivere localmente l’esperienza degli scambi giovanili». Il Forum dei Giovani e Ianua Australis confermano così il loro impegno nel coniugare partecipazione locale e cittadinanza europea, partendo dai volti e dalle storie che vivono il territorio. Lunedì 26 maggio Torre del Greco sarà quindi un piccolo crocevia di lingue, cibi e tradizioni diverse.