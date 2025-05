Torre del Greco – Forum dei Giovani: il 17 maggio torna l’Agorà dei Giovani a Palazzo Baronale

Sabato 17 maggio alle ore 16:30, nella suggestiva cornice del Palazzo Baronale di Torre del Greco, torna l’Agorà dei Giovani, appuntamento ormai consolidato e promosso dal Forum dei Giovani di Torre del Greco, concepito come spazio di dialogo critico e confronto tra le nuove generazioni e non solo. Il tema scelto per questa edizione è di assoluta attualità e valore democratico: i cinque quesiti referendari che saranno infatti oggetto di consultazione popolare l’8 e il 9 giugno 2025. Attraverso questa iniziativa, il Forum intende stimolare una riflessione consapevole su lavoro e cittadinanza, tematiche al centro del referendum. Una riflessione costruita sull’ascolto delle diverse posizioni e sull’importanza dell’informazione come base per una cittadinanza responsabile. Tutte le forze politiche giovanili attive sul territorio sono state invitate a partecipare al confronto, per garantire un dibattito rappresentativo, pluralista e utile a costruire una visione più ampia e critica su ciò che il referendum propone. A partecipare al dibattito saranno Riccardo Loffredo per la Lega Giovani Campania, Gaetano Loffredo in rappresentanza di Forza Italia Giovani Campania, Luigi Cosentino per Azione, Mario De Masi come referente dei Giovani del Movimento 5 Stelle di Torre del Greco, e Vittorio Crispino per il Partito Democratico. Con questo appuntamento il Forum rinnova il proprio impegno a costruire occasioni di cittadinanza attiva, capaci di generare consapevolezza e coinvolgimento. Un vero e proprio percorso con cui i giovani potranno sentirsi protagonisti e non semplici spettatori della vita pubblica. Ad aprire l’incontro sarà Giuseppe Palomba, coordinatore dell’Agorà dei Giovani e consigliere del Forum dei Giovani: «In occasioni come queste, l’agorà dei giovani assume una duplice rilevanza. Favorisce il dialogo tra esponenti politici di diverse visioni, in una dimensione costruttiva, e crea l’occasione per informarsi e partecipare consapevolmente a un momento importante per la democrazia, quale il Referendum». A moderare l’incontro sarà invece Alfredo Izzo, presidente del Forum dei Giovani: «Abbiamo voluto che questo dibattito fosse realmente aperto a tutte le sensibilità politiche perché il nostro obiettivo è quello di rafforzare una cultura democratica del confronto e del dialogo nel rispetto del punto di vista altrui, non dello scontro».