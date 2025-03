Torre del Greco – Forum dei Giovani: il 14 marzo incontro sull’Ue a Palazzo Baronale

L’Unione Europea ha un futuro chiaro o è ancora alla ricerca di un’identità? È questa la domanda al centro del prossimo incontro dell’Agorà dei Giovani, il progetto promosso dal Forum dei Giovani di Torre del Greco per stimolare il confronto e la partecipazione attiva su temi di grande attualità. L’ente di rappresentanza giovanile chiama a raccolta i cittadini torresi per l’incontro fissato per venerdì 14 marzo, alle ore 19:00, presso il Palazzo Baronale. I partecipanti avranno l’opportunità di discutere insieme sul destino dell’Unione Europea. Il dibattito si svolgerà con la presenza di un moderatore, garantendo uno spazio aperto e costruttivo per il confronto di idee e opinioni. In un periodo storico segnato da sfide globali, tensioni geopolitiche e interrogativi sul futuro dell’integrazione europea, l’incontro vuole offrire un’occasione per approfondire il ruolo dell’UE e i temi, attualissimi, di difesa e sicurezza. Il Forum dei Giovani di Torre del Greco, da sempre impegnato nella promozione della cittadinanza attiva, invita tutti a partecipare per contribuire con le proprie idee e riflessioni a un dibattito che riguarda il presente e il futuro di tutti i cittadini. «I recenti sviluppi dello scenario internazionale ci coinvolgono tutti. Abbiamo organizzato questa edizione straordinaria dell’Agorà dei Giovani perché riteniamo che il tema sia urgente e prioritario. In quanto giovani cittadini europei, è di fondamentale importanza essere consapevoli dei cambiamenti in atto e sviluppare un pensiero critico a riguardo» – spiega il consigliere del Forum Giuseppe Palomba. «Crediamo che il futuro dell’Europa sia un tema cruciale per le nuove generazioni. L’Unione Europea rappresenta un’opportunità straordinaria, ma allo stesso tempo è chiamata ad affrontare sfide complesse. Con questo incontro vogliamo offrire ai giovani un’occasione per riflettere, esprimersi e confrontarsi su questioni che riguardano direttamente il loro domani» – sottolinea l’ufficio di presidenza del Forum.