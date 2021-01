Torre del Greco – Forum dei giovani: elette le massime cariche dell’organo

Si è svolta ieri pomeriggio – nell’aula consiliare di Palazzo Baronale, e, nel pieno rispetto della normativa di contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica da COVID-19 – la prima seduta del neo eletto Forum dei Giovani.

Subito dopo l’insediamento dei 24 consiglieri, si è proceduto alla votazione delle tre maggiori cariche strutturali che hanno portato alla nomina di Antonio Porzio, ventenne e studente di Management delle Imprese Internazionali, alla carica di Presidente del Forum.

Successivamente, fumata bianca anche per la giovane Flavia Orlandino – ventitreenne, laureata in Lettere Moderne – alla carica di Vice Presidente e per Salvatore Sorrentino – ventisettenne, laureato in scienze motorie, ramo rieducazione funzionale – eletto Segretario.

Presente all’incontro dei giovani, il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba:

“È sempre un momento di gioia e di compiacimento – le parole del primo cittadino – vedere tanti giovani della nostra città esercitarsi alle regole e alle strutture della Democrazia che consentiranno loro di prepararsi ad essere i futuri amministratori del Paese. Il Forum dei Giovani rappresenta uno strumento importantissimo che, in tante occasioni, si rivela di supporto all’attività amministrativa dell’Ente, ed è per questo che ho fortemente voluto che i Giovani avessero quale loro sede il Palazzo di Città. Al neo Presidente e a tutti i componenti del Forum i miei auguri di un proficuo lavoro”.

Soddisfatto anche il giovanissimo Antonio Porzio che ha dichiarato:

“Sono molto orgoglioso di rappresentare il forum e tutti i giovani torresi. Non vediamo l’ora di cominciare nuovamente a lavorare per dare seguito alle progettualità in cantiere e implementare l’azione dell’organo di rappresentanza giovanile”.