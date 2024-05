Torre del Greco – Forum dei giovani: chiusa la IV edizione del progetto di orientamento FuturInCerca

Giunge al termine la quarta edizione del FuturInCerca, progetto di orientamento universitario alternativo organizzato dal Forum dei Giovani di Torre del Greco, in collaborazione con gli assessorati alle politiche giovanili e alla pubblica istruzione. È ormai una tradizione consolidata quella dell’organo istituzionale di rappresentanza giovanile della città del corallo. Nel corso della giornata di venerdì 24 maggio, infatti, i consiglieri membri del Forum, con l’aiuto di circa 30 studenti universitari del territorio, hanno disposto diversi stand sul suolo degli ex Molini Meridionali Marzoli, a rappresentare le diverse facoltà. La manifestazione, aperta al pubblico a partire dalle ore 9:00, ha visto la partecipazione di circa 300 studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore Eugenio Pantaleo e Francesco Degni di Torre del Greco, accompagnati dai rispettivi docenti. Ai giovani alunni è stato poi consegnato un attestato di adesione. I partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi con laureandi e laureati del territorio torrese e non, provenienti delle varie realtà del panorama universitario campano, in uno spazio volto al contrasto e alla riduzione del tasso di dispersione scolastica e all’incremento della consapevolezza nelle scelte del proprio futuro accademico. “Da coordinatore del progetto, insieme ai consiglieri Miele e Pasqua, devo certificare il grande successo di questa iniziativa, giunta alla sua quarta edizione. Il nostro impegno è stato premiato dalla partecipazione attiva degli studenti e di tutte le persone che hanno collaborato, a dimostrazione che il lavoro del Forum può avere un impatto positivo su tutta la comunità. L’obiettivo è quello di ampliare l’orizzonte del progetto: spero che nelle prossime edizioni si riesca a coinvolgere un ventaglio di studenti sempre più ampio. Guardiamo avanti con ottimismo e determinazione.” – dichiara il vice presidente del Forum dei Giovani Cristiano Borriello. Un evento atteso, desiderato e voluto, in cui sono i giovani a parlare con i giovani, come sottolineato dal presidente Alfredo Izzo: “È necessario esprimere un ringraziamento nei confronti di tutte le persone coinvolte. Ringraziamo anche il sindaco e gli assessori che sono intervenuti nel corso della mattinata. È importante dare un indirizzo ai ragazzi delle superiori. Troppo spesso si sceglie il percorso universitario senza le dovute motivazioni. Sono sicuro che il confronto con altri giovani sia di fondamentale importanza”.