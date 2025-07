Torre del Greco – Forum dei giovani: approvato il progetto “Non restiamo indifferenti!”

In data 2 luglio 2024, il Consiglio del Forum dei Giovani di Torre del Greco ha approvato il progetto “Non restiamo indifferenti!”, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza e la solidarietà verso le popolazioni civili vittime di oppressioni, aggressioni e violazioni sistematiche dei diritti umani. Il progetto nasce dalla volontà di promuovere la consapevolezza e l’empatia, per poter riflettere insieme sui temi della pace e della solidarietà in un momento storico attraversato da conflitti armati e profonde crisi. Come evidenziato nelle motivazioni del progetto, “è importante che il Forum dei Giovani di Torre del Greco si interroghi e si impegni a promuovere momenti di sensibilizzazione”. La libertà, la sovranità e l’autodeterminazione dei popoli sono valori irrinunciabili che devono essere difesi e sostenuti ovunque vengano messi in discussione. Il Forum dei Giovani di Torre del Greco condanna con fermezza ogni forma di oppressione, occupazione, abuso, violenza, tentativo di genocidio e sistematica violazione dei diritti umani e civili contro le popolazioni civili, in qualunque parte del mondo si verifichino. Inoltre, il consiglio dell’organo consultivo esprime piena solidarietà a tutti i popoli colpiti da guerre o regimi oppressivi, e totale vicinanza a tutte le comunità falcidiate dalla violenza e private del diritto alla pace, alla giustizia e alla dignità, senza eccezioni e al di là della rilevanza mediatica o politica del singolo conflitto. Riafferma la condanna e il rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie tra popoli, nel rispetto di quanto sancito dalla Costituzione italiana. Invita a rimettere al centro il rispetto del diritto internazionale, del diritto all’autodeterminazione, alla libertà, alla difesa e alla tutela dell’indipendenza e dell’integrità territoriale di tutti i popoli. Richiama con forza l’importanza di ricercare la pace attraverso i mezzi diplomatici. Infine, ribadisce con fermezza la necessità di tutelare i diritti umani universali e di condannare ogni attacco deliberato contro le popolazioni civili, in qualunque contesto si verifichi. «Particolare attenzione è rivolta all’aggressione russa su larga scala nei confronti dell’Ucraina e al tentativo di genocidio da parte di Israele nei confronti della popolazione palestinese. In questi scenari tragici, è fondamentale ribadire che il rispetto dei diritti umani universali non è negoziabile e che va riaffermata e supportata con forza la resistenza delle popolazioni aggredite volta a preservare la libertà e l’integrità territoriale. Non possiamo restare in silenzio: “Non restiamo indifferenti” è un richiamo all’azione, per costruire spazi di solidarietà e mobilitazione a difesa della libertà e della dignità umana. La pace e i diritti non sono utopie, ma responsabilità che ci riguardano tutti» – spiegano i coordinatori del progetto Giuseppe Palomba e Claudio Esposito. «In un tempo in cui il dibattito pubblico tende spesso a semplificare e radicalizzare, riteniamo che il compito di un organismo come il nostro sia quello di costruire ponti, offrendo strumenti di comprensione, empatia e responsabilità civica. La pace si costruisce con la conoscenza e il dialogo» – sottolinea l’ufficio di presidenza del Forum. Il progetto approvato prevede la realizzazione, nel corso della stagione invernale, di un evento pubblico di sensibilizzazione aperto alla cittadinanza. L’incontro sarà un momento di confronto e di approfondimento, durante il quale interverranno ospiti, testimoni diretti e rappresentanti di associazioni impegnate nella difesa dei diritti umani e nella cooperazione internazionale. Saranno garantiti in ogni fase del progetto il pluralismo delle voci e il rispetto del principio di apartiticità. Con questo progetto, il Forum dei Giovani di Torre del Greco rinnova il proprio impegno a promuovere la cultura della solidarietà, della pace e della giustizia, offrendo uno spazio concreto di riflessione e partecipazione giovanile.