Torre del Greco – Formisano: “Le liste civiche se non si danno un quadro di riferimento regionale-nazionale finiscono solo per fare annunci, bisogna dare risposte concrete”

Un intervento per chiarire la propria posizione all’interno dell’amministrazione, con un chiaro messaggio di unità per il futuro; l’On. Nello Formisano, durante il Consiglio Comunale, ha invocato l’unità tra i consiglieri per dare risposte concrete alla città: “Il Consiglio Comunale deve essere la costruzione delle risposte ai bisogni dei cittadini; ricordo con precisione un intervento fatto proprio sui rifiuti, in cui ribadivo che se la città fosse stata pulita il merito sarebbe stato di tutti. Forse finalmente potremmo avere un Consiglio Comunale che cerca di dare soluzione ai problemi, indipendentemente dagli schieramenti, dobbiamo dare risposte concrete a quello che ci chiedono. Per quanto mi riguarda, come detto due anni fa, le liste civiche se non si danno un quadro di riferimento regionale-nazionale finiscono solo per fare annunci di principio; per fare arrivare soldi che servono alla nostra comunità o sei inserito nella direzione del governo nazionale o regionale oppure si fanno atti velleitari dicendo bugie ai cittadini. Il buon governo passa attraverso un corretto rapporto istituzionale, l’unità è un dovere. Se non si sta uniti nei Consigli Comunali significa che non si è capito nulla. Torre del Greco è governata da un aggregato di forze politiche che governano la nazione Italia, per quanto mi riguarda in questo consiglio esiste il Partito Democratico, nonostante non abbia presentato la lista, cosi come esistono anche altre forze politiche che quando non ci sarà più necessità di unità nazionale si divideranno di nuovo.”