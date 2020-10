Torre del Greco – Fondi SIEI 2020: quasi duecentomila euro ripartiti a 15 istituti paritari del territorio

Si è tenuta, questa mattina, nell’aula consiliare di Palazzo Baronale una riunione con tutti i referenti degli Istituti paritari del territorio, convocati dall’Amministrazione comunale – guidata dal sindaco, Giovanni Palomba.

Nello specifico, oggetto dell’incontro è stato l’adempimento delle procedure per la distribuzione di contributi economici del fondo SIEI – erogati e ripartiti ai vari Ambiti Territoriali dalla Regione Campania con DGRC n. 404 del 28.07.2020 – secondo i bisogni degli Istituti paritari stessi, calcolato sulla base del numero di alunni 0-6 anni iscritti.

A dirigere i lavori, l’assessore alle Politiche sociali Luisa Refuto, l’Ufficio di Piano competente al ramo, presieduto dal Dirigente Andrea Formisano e, in collaborazione istituzionale, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Enrico Pensati.

Così, quasi duecentomila euro di fondo SIEI, destinato alla città di Torre del Greco che dovrà essere ripartito a 15 istituti paritari del territorio, attraverso proposte di programmazione da far pervenire entro il prossimo del 30 ottobre. Una volta acquisite le istanza, le stesse saranno inoltrate, entro i termini stabiliti, alla Direzione Generale politiche sociali e socio-sanitarie della Regione Campania.

“Un incontro proficuo e collaborativo – le parole del Vicesindaco Luisa Refuto – quello svoltosi stamane e che vede, per la prima volta, la possibilità di un contributo anche alle scuole paritarie. E’ con soddisfazione, infatti, che grazie al presente progetto regionale, l’Amministrazione di Torre del Greco potrà garantire un sussidio ed un aiuto a tante piccole realtà educative locali che lavorano con impegno e dedizione nella quotidianità e nel silenzio”.