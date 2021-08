Torre del Greco Folk Festival, il 20 Agosto il secondo appuntamento

Si svolgerà venerdì 20 Agosto – nell’incantevole scenario di Villa Macrina – il secondo appuntamento dedicato alla musica folklorica, nell’ambito della”, II edizione del Festival Nazionale del Folklore “Torre del Greco Folk Festival”, un evento finanziato dal comune di Torre del Greco, col patrocinio di Regione Campania.

Una serata dedicata agli amanti ed appassionati della musica e del canto popolare che potranno godere, così, sotto la direzione artistica del Maestro Nicola Di Lecce, dell’esecuzione di brani e di ritmi tipici della cultura meridionale e dei suoni del mediterraneo.

Per l’occasione, previsti sul palco della storica dimora ottocentesca di via Nazionale – a partire dalle ore 21.00 – artisti del calibro di: Massimo Mozzillo, Piero Ricci ed Ecletic Soundcon Carmine Bruno e infine, Giancarlo Paglialunga.

L’ingresso – secondo le normative di contenimento e contrasto alla diffusione da COVID-19 – resta consentito, in via libera, previa prenotazione effettuata via whatsapp, al numero 3314564030. I cittadini prenotati, inoltre, dovranno presentarsi al cancello d’ingresso della villa, entro e non oltre le ore 20.30; superato il termine orario, la prenotazione effettuata non avrà più validità.

“Dopo il successo della prima serata – dichiara l’assessore agli Eventi, Enrico Pensati – ci aspettiamo un altro ricco appuntamento all’insegna della profondità culturale e della ricchezza del messaggio sociale della musica folk e delle tradizioni popolari nelle quali si riconosce la specifica identità di ciascun territorio. Sono particolarmente soddisfatto del grande successo che la kermesse di eventi immaginata e proposta ai cittadini torresi, da parte dell’Amministrazione comunale, sta in più sedi riscuotendo. Un indicatore importante che ci dà maggiore slancio per continuare nel solco intrapreso, ma che soprattutto ci fa comprendere quanta voglia abbia la nostra gente di ritornare ad una tanto sospirata normalità”.