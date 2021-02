Torre del Greco – Focolaio al P.O Maresca, Ciavolino: “Struttura inadeguata per essere adibita a covid hospital”

FOCOLAIO COVID-19 AL P.O. MARESCA.

“Ho sempre sostenuto che l’ospedale Maresca non sarebbe dovuto essere adibito a covid hospital, in quanto per l’inadeguatezza della struttura avrebbe potuto comportare seri pericoli.”

Così il consigliere comunale Valerio Ciavolino in un suo commento su facebook.

“Proposi un piano di potenziamento, che prevedeva la riapertura di reparti e del pronto soccorso, al fine di garantire un’efficiente ASSISTENZA SANITARIA e di conseguenza offrire nuovi posti di lavoro. Come sempre tale iniziativa è passata inosservata e nessuno ha pesato di disporre provvedimenti atti a renderla reale. Con grande rammarico sono vicino a tutti coloro che hanno contratto il virus, con l’augurio di una pronta e buona guarigione. Sindaco Palomba, prenda provvedimenti per garantire la sicurezza dei cittadini torresi e soprattutto alla svelta!”