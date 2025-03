Torre del Greco – Firmato il Protocollo d’Intesa tra Federalberghi Costa del Vesuvio e l’istituto Degni: percorso formativo turistico per 38 studenti della scuola

E’ stato firmato questa mattina il protocollo d’intesa tra Federalberghi Costa del Vesuvio e l’istituto Degni di Torre del Greco per la realizzazione di un percorso formativo per gli studenti che hanno scelto l’indirizzo turistico. Un primo passo, quello messo in campo da Adelaide Palomba, presidente di Federalberghi Costa del Vesuvio e da Benedetta Rostan, dirigente scolastico dell’Istituto Degni per avviare il percorso formativo di 38 studenti delle classi terza e quarta per un numero complessivo di 30 ore. L’attività formativa si svolgerà in alcune strutture ricettive del territorio e sarà una prima porta aperta sul mondo del lavoro.

«Siamo felici di aver sottoscritto questo protocollo d’intesa – le parole di Adelaide Palomba, presidente di Federalberghi Costa del Vesuvio – grazie alla collaborazione di un istituto, come il Degni, che rappresenta la tradizione della città di Torre del Greco. Al di là dei compiti associativi e di rappresentanza sindacale, il ruolo di Federalberghi Costa del Vesuvio è anche quello di favorire l’inserimento dei giovani del nostro territorio nel mondo del lavoro. Valorizzando competenze e mettendo in evidenza quelle che sono le prospettive di sviluppo turistico del nostro territorio» conclude Adelaide Palomba, presidente di Federalberghi Costa del Vesuvio.

«Partendo dal presupposto che tutti gli studenti del biennio devono effettuare un percorso di orientamento per le competenze trasversali – dichiara la dirigente scolastica dell’istituto Degni, Benedetta Rostan – abbiamo previsto che le due classi ad indirizzo turistico – parliamo di giovani che studiano discipline necessarie ad affrontare un tipo di attività lavorativa come quella alberghiera – possano svolgere un momento formativo importante con realtà consolidate del nostro territorio».

«Io sono felice di questa iniziativa e di questo protocollo firmato con Federalberghi perché riusciremo così a creare una rete attraverso la quale valorizziamo i nostri ragazzi e il territorio. Sono, del resto, questi gli obiettivi della crescita turistica della nostra città che è ricca di opportunità, di tesori, non solo culturali, ma anche naturalistici fondamentali per la nostra tradizione – dichiara la dirigente Benedetta Rostan, dirigente scolastica del Degni – Noi ci distinguiamo per l’incisione di cammei e coralli e, dunque, questa è l’occasione per lavorare insieme per gli stessi obiettivi. Questo percorso iniziale deve portarci a una progettualità comune di vita per i nostri ragazzi» conclude Benedetta Rostan.