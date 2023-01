Torre del Greco – Festa della Befana, via Salvator Noto e via Roma chiuse al traffico il 5 gennaio: i dettagli

In considerazione della richiesta del 28 Dicembre 2022 con la quale è stato richiesto l’adozione di un apposito dispositivo di viabilità, in occasione della festa della Befana, per un evento che interesserà la partecipazione di numerosi bambini, con animazione e giochi ad essi dedicati, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 25/E del 02 Gennaio 2023 il seguente dispositivo di viabilità:

VIA SALVATOR NOTO – VIA ROMA: Divieto di transito veicolare – eccetto residenti – per il giorno 05 Gennaio 2023 dalle ore 16.00 alle ore 21.00.