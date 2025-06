Torre del Greco – Festa dei quattro altari: arte, musica e teatro per la seconda serata

Sarà una giornata intensa quella di sabato 28 giugno per Torre del Greco. Ancora una volta grazie alla festa dei quattro altari, la kermesse in programma fino a domenica 29 giugno che entra sempre più nel vivo con un calendario ricco e variegato capace di fondere, in scia alla visione culturale dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella in sinergia con la direzione artistica di Patrizia Porzio, tradizione e innovazione.

Sarà Andrea Sannino la principale attrazione della seconda serata, attesissimo protagonista del “Via Partenope Summer Tour”, che approderà sul palco di via Comizi alle 22 con uno show che promette emozioni autentiche e partecipazione corale. La sua voce, simbolo della nuova canzone partenopea, rappresenta il perfetto connubio tra sentimento popolare e qualità musicale.

Il pomeriggio si apre alle ore 16 con “La via dei tesori”, itinerario guidato tra storia e fede: un suggestivo percorso di 1,2 chilometri da via Cupa San Pietro a via Piscopia, che permetterà di riscoprire luoghi nascosti e racconti secolari, resi vivi grazie alla guida dell’associazione Aps Octava.

Dalle ore 18 alle 22 torna protagonista palazzo Vallelonga con la mostra fotografica “L’arte della tradizione” di Carlo Falanga, a cura di Assocoral: un omaggio visivo alla memoria collettiva e all’identità della città, custodita nello sguardo di chi ha saputo raccontarla.

Nel cortile della sede della Bcp, alle 18.30 spazio anche al teatro con due pièce dirette da Rosalba Pernice cariche di emozioni e significato sociale: “Storia di un naso che si allunga” a cura del centro polifunzionale San Giuseppe e “Scugnizzi a modo nostro” dell’associazione “Chiamami per nome”, che portano in scena un teatro vivo, inclusivo, fatto dalla e per la comunità.

Non mancheranno gli itinerari artistici legati agli altari e ai tappeti, cuore pulsante della festa. Alle 18 si parte da piazza Luigi Palomba per un viaggio che si snoda fino a via Falanga, dove si terrà “Vita da mercato”, spettacolo itinerante firmato dalle associazioni Teatro Club Gino Roma e Magma. Un evento partecipato e coinvolgente, prenotabile tramite la Pro Loco, che conferma il valore narrativo del patrimonio cittadino.

La villa comunale Ciaravolo sarà animata dal Villaggio della festa, luogo di incontro tra sapori, colori e sorrisi. Protagonisti i più piccoli con lo storico teatrino dei burattini Fratelli Ferraiolo, accompagnato dall’intramontabile Pulcinella.

Ancora arte, con “Percorsi d’arte-espressioni di arte visiva” a cura del Forum dei Giovani, che vede impegnati talenti locali come Annapaola Raia, Maria Paola Marino, Ilaria Palladino e altri giovani artisti che rendono omaggio alla creatività torrese.

La musica invaderà le strade della città grazie alla Festa della Musica, dalle 18.15 alle 20.15, con esibizioni simultanee in vari punti: Roberta Amendola e Alex 2 Face in corso Vittorio Emanuele, Didonna e Venti in via Vittorio Veneto, Emanuela Tarotto e Didier in piazza Luigi Palomba, mentre Pepito Band, Ear Buzz e Lina Nappo & Anema e Core Band si alterneranno rispettivamente a piazza Santa Croce, slargo Porto Salvo e nel programma “Espressioni in movimento” del Forum dei Giovani.

Alle ore 19, negli ex molini meridionali Marzoli, spazio alla letteratura con la presentazione del nuovo libro di Amedeo Colella, Napoli due volte al dì, anticipata da un open act degli studenti del liceo De Bottis. Un appuntamento tra teatro, storia e gastronomia, che si concluderà con uno spettacolo musicale ispirato all’ironia e alla saggezza napoletana.

La serata si accenderà alle 21.30 con una nuova proiezione del video mapping “Spera sempre spera” sulla facciata della basilica di Santa Croce, un omaggio alla speranza e alla spiritualità che da sempre alimentano il sentimento popolare della festa.