Torre del Greco – Fan in delirio per il concerto di Nek: oltre 4.500 persone all’Arena della musica

Fan in delirio per Nek. Martedì 15 luglio, a Torre del Greco, la musica dell’artista modenese ha travolto l’arena segnando un altro successo per il Coral Sound che ha visto la presenza di oltre quattromila e cinquecento persone. Un festival ricco di ospiti e sorprese che si chiuderà giovedì 17 luglio con la serata NU Disco: talk, musica, market e food tra ospiti come Jonson Righeira e Mix by Erry.

Il concerto di Nek si è distinto soprattutto per la partecipazione attiva del pubblico che, trascinato dalla performance strepitosa dell’artista, ha ballato e cantato a squarciagola sotto il cielo stellato di una notte che resterà indimenticabile.

La serata, come di consueto, è stata aperta dall’attrice di Un Posto al Sole, Imma Pirone, e dal giovane Simone Grande che dietro le quinte ha ricevuto l’abbraccio affettuoso di Nek, che ha avuto per lui parole di incoraggiamento: “Auguro a Simone tutto il bene di questo mondo e di avere tanto entusiasmo, che è il segreto di questo mestiere”, ha detto Nek.

L’artista che ha consentito agli amici del fan club di presenziare alle prove, ha accolto dietro le quinte gli organizzatori del Coral Sound dai quali ha ricevuto in dono una statua della Madonna di Giampilieri: il presidente dell’associazione l’Emanuele, Pasquale Oliva, il vicepresidente Tanio Licata, sua moglie Annarita Vitulli e Rosario Carroccio.

Il Coral Sound nasce da un’idea dall’associazione l’Emanuele che ha creato l’arena della musica a Torre del Greco su un terreno della famiglia Palomba, messo a disposizione a titolo completamente gratuito, per favorire la raccolta di fondi da destinare alla ristrutturazione della Casa dei Piccoli Cuori, per i bambini malati e abbandonati.