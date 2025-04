Torre del Greco – Evento in Litoranea con oltre 2.000 persone interrotto dalla polizia municipale

Aveva richiamato l’attenzione di oltre 2.000 persone, per lo più giovani e giovanissimi. Ma le procedure organizzative non sarebbero state seguite in maniera da garantire tutto quello che è previsto dalle normative vigenti. Per questo motivo, domenica sera a Torre del Greco gli agenti della locale polizia municipale, guidati dal comandante Gennaro Russo, coordinati dall’ufficiale responsabile del nucleo annonario Giuliana Lorenzi e coadiuvati da una pattuglia della stazione dei carabinieri, si sono trovati costretti a interrompere l’evento denominato “Sunday on sunset, liberi al tramonto” che si stava svolgendo in un noto locale di via Litoranea.

L’iniziativa, stando alle stime fornite dalla Municipale torrese, aveva richiamato nella zona del litorale più di 2.000 ragazzi provenienti da tutto l’hinterland, grazie anche ad una massiccia pubblicizzazione sui canali social.

Sul posto c’era l’occorrente per la serata: pr addetti alla sponsorizzazione, area dedicata alla vendita dei biglietti e alla prenotazione dei tavoli, spazio riservato al beveraggio, presenza di security e posizionamento di transenne in ferro per delimitare l’area di accesso. Tuttavia, stando almeno a quanto ricostruito dagli agenti, l’evento non avrebbe goduto di tutte le autorizzazioni necessarie. In particolare, sarebbero state deficitarie anche alcune delle norme di sicurezza indispensabili per tali iniziative.